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Khagaria News: इंस्पायर योजना के तहत विज्ञान शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के चिह्नित विज्ञान शिक्षकों की एक दिवसीय ट्रेनिंग तीन अगस्त को

Khagaria News: इंस्पायर योजना के तहत विज्ञान शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी आज

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के चिह्नित विज्ञान शिक्षकों की एक दिवसीय ट्रेनिंग तीन अगस्त को डायट, रामगंज संसारपुर में होगी। जिसमें कक्षा छह से 12वीं तक के हर प्रखंड से चिह्नित तीन चार विज्ञान शिक्षकों को इंस्पायर्ड योजना के तहत जानकारी दी जाएगी। कार्यशाला में शामिल होने वाले विज्ञान शिक्षक प्रखंड स्तर पर स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों को योजना के बारे में सहयोग करेंगे।

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