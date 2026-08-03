Khagaria News: पटना-ललितग्राम राज्यरानी एक्सप्रेस करीब सवा दो घंटे विलंब से पहुंची, यात्री रहे परेशान
Khagaria News: खगड़िया रेलखंड पर कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें सोमवार को देरी से चलीं। रेलवे के अनुसार, पटना-ललितग्राम राज्यरानी एक्सप्रेस, समस्तीपुर-सहरसा मेमू और पटना-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें विलंबित रहीं, जिससे रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया रेलखंड पर सोमवार को कई एक्सप्रेस व लोकल ट्रेनें देरी से चली। जिससे रेल यात्री परेशान रहे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 15510 डाउन पटना-ललितग्राम राज्यरानी एक्सप्रेस करीब सवा दो घंटे विलंब से पहंुची। वहीं 63348 डाउन समस्तीपुर-सहरसा मेमू करीब डेढ़ घंटे लेट चली। जबकि 15714 डाउन पटना-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब एक घंटे देरी से पहंुची। इधर 63308 डाउन समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब साढ़े तीन घंटे विलंब से चली। जबकि 15566 डाउन न्यू दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस करीब पौने घंटे देरी से चली। वहीं 05574 देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन करीब सवा दो घंटे देरी से चली। इधर अन्य कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।