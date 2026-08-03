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Khagaria News: पटना-ललितग्राम राज्यरानी एक्सप्रेस करीब सवा दो घंटे विलंब से पहुंची, यात्री रहे परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया रेलखंड पर कई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें सोमवार को देरी से चलीं। रेलवे के अनुसार, पटना-ललितग्राम राज्यरानी एक्सप्रेस, समस्तीपुर-सहरसा मेमू और पटना-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें विलंबित रहीं, जिससे रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

Khagaria News: पटना-ललितग्राम राज्यरानी एक्सप्रेस करीब सवा दो घंटे विलंब से पहुंची, यात्री रहे परेशान

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया रेलखंड पर सोमवार को कई एक्सप्रेस व लोकल ट्रेनें देरी से चली। जिससे रेल यात्री परेशान रहे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 15510 डाउन पटना-ललितग्राम राज्यरानी एक्सप्रेस करीब सवा दो घंटे विलंब से पहंुची। वहीं 63348 डाउन समस्तीपुर-सहरसा मेमू करीब डेढ़ घंटे लेट चली। जबकि 15714 डाउन पटना-कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब एक घंटे देरी से पहंुची। इधर 63308 डाउन समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब साढ़े तीन घंटे विलंब से चली। जबकि 15566 डाउन न्यू दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस करीब पौने घंटे देरी से चली। वहीं 05574 देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन करीब सवा दो घंटे देरी से चली। इधर अन्य कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही थी।

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