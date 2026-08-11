Khagaria News: देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन करीब पौने तीन घंटे विलंब से पहंुची, यात्री रहे परेशान
Khagaria News: देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन करीब पौने तीन घंटे विलंब से पहंुची, यात्री रहे परेशान देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन करीब पौने तीन घंटे विलंब से पहंुची, यात्री
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया रेलखंड पर चलने वाली कई ट्रेनें सोमवार को भी देरी से चली। जिससे रेल यात्री परेशान रहे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार 05574 देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन करीब पौने तीन घंटे विलंब से पहंुची। इधर 03408 डाउन कटिहार-भागलपुर स्पेशल ट्रेन करीब ढाई घंटे देरी से चली। जबकि 14012 आनंदविहार-राधीकापुर एक्सप्रेस करीब पौने घंटे देरी से चली। वहीं 63349 सहरसा-समस्तीपुर मेमू पौने घंटे लेट पहंुची। जबकि 63308 डाउन समस्तीपुर-कटिहार मेमू करीब पौने दो घंटे देरी से चली। इधर अन्य कई ट्रेनें भी विलंब से चल रही थी।
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