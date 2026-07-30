Khagaria News: गोगरी डीसीएलआर ऑफिस में प्रतिनियुक्त अमीन बरखा रानी ने की खुदकुशी

Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटीचक में किराए के मकान में रह रही स्थानीय डीसीएलआर ऑफिस में प्रतिनियुक्त अमीन 25 वर्षीया बरखा रानी ने मंगलवार की रात्रि को गले मे फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार की सुबह उसका कमरा देर तक बंद था। काम करने वाली जब पहुंची तो काफी आवाज दी पर, कोई अंदर से जवाब नहीं मिला। किवाड़ में धक्का दिया और फिर भी गेट नही खोला। तत्पश्चात आसपास के लोग उन्हें जगाने के लिए किवाड़ में धक्का मारा, लेकिन गेट नही खुला। मकान मालिक नवीन पंडित ने बताया कि इसके बाद उन्होंने गोगरी थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तब कमरे का किवाड़ तोड़ा तो अमीन बरखा रानी छत की कुंडी में दुपट्टा के फंदे से लटकी हुई थी। पुलिस की उपस्थिति में आसपास के लोगों द्वारा शव को नीचे उतारा गया। बताया गया कि मृतका कटिहार जिले के सेमापुर स्थित मौलानगर के रहने वाले विभूति भूषण कुमार की पुत्री है। वह अविवाहित थी। गोगरी डीसीएलआर ऑफिस में अमीन के पद पर कार्यरत थी। तीन दिन डीसीएलआर ऑफिस व तीन दिन अंचल में काम करी थी। फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। मृतका के घर वाले को मोबाइल से पुलिस द्वारा घटना की सूचना दी गई। घटनास्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नही मिला। वही मृतका के पिता ने स्थानांतरित एक कर्मचारी द्वारा बेवजह उन्हें फोन किए जाने की बात कही। जिससे प्रताड़ित होकर इस घटना को अंजाम दिए जाने की उन्होंने आशंका जतायी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोगरी एसडीओ संजय कुमार, डीसीएलआर राजकुमार, डीएसपी चंदन ठाकुर, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शाम 4:45 बजे प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में अधिकारी व कर्मियों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इधर गोगरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि फोरेंसिक टीम द्वारा अमीन की आत्महत्या मामले की जांच पुलिस कर रही है。