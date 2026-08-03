Khagaria News: सड़क हादसे में मृत युवक का शव पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम

Khagaria News: सड़क हादसे में मृत युवक का शव पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम
Khagaria News: खगड़िया के मानसी प्रखंड के वार्ड संख्या-2 के निवासी भरत यादव की बेगूसराय जिले में सड़क हादसे में मौत हो गई। वह किसी निजी कार्य से साहेबपुर कमाल गए थे। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उनके पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं।
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के मानसी प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी ठाठा पंचायत के वार्ड संख्या-2 निवासी भरत यादव की बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल थानान्तर्गत खरहट गंाव के पास रविवार देर रात सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि वह किसी निजी कार्य से साहेबपुर कमाल गए थे। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसें जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोमवार को बेगूसराय सदर अस्पताल में कराया।
स्थानीय सरपंच मनोज कुमार ने बताया कि भरत यादव अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। वह परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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