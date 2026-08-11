Khagaria News: बेलदौर: युवक का शव घर आते ही मचा कोहराम

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता सड़क दुर्घटना में मौत के शिकार युवक लवकुश कुमार का शव पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को घर पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। जिसे आसपास के लोगों के साथ ही शुभचिंतकों के द्वारा सांत्वना देकर चुप करने की कोशिश की जा रही है। फिर भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के मुताबिक तेलिहार पंचायत के शिवनगर( कोहबा बासा) निवासी रमाधार सिंह के अठारह वर्षीय पुत्र लवकुश कुमार की मौत गत रात सड़क दुर्घटना में हो गई।

दुर्घटना का विवरण

बताया जाता है कि लवकुश कुमार चार भाई बहनों में अकेला भाई था। घटना के समय वह बाइक से पनशलवा गांव निवासी ममेरे भाई फुलचंद के पुत्र सत्यम कुमार के साथ बाइक से डाक कांवड़ियों के सेवा लिए उसराहा बीपीमंडल पुल की ओर गए हुए थे। इसी क्रम में घटनास्थल पर पौरा पंचायत के वार्ड नंबर छह निवासी अनिल यादव के पुत्र सुरज कुमार के बाइक से सीधी टक्कर हो गई। जिसमें सुरज के बाइक पर बैठे दो एवं लवकुश के बाइक पर बैठे ममेरे भाई सत्यम गंभीर रूप से घायल हो। घायलावस्था में उसका इलाज बेगुसराय के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना में सुरज एवं लवकुश की मौत हो गई। सूरज की बाइक पर बैठे दो युवक जो घायल है, उसकी पहचान संभव नहीं हो पायी है।