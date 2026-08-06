Khagaria News: सड़क हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मौत, मातम

Khagaria News: सड़क हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मौत, मातम
Khagaria News: सड़क हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मौत, मातम सड़क हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मौत, मातम सड़क हादसे में बाइक सवार एक किशोर की मौत, मातम
Khagaria News: महेशखूंट। एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के गौछारी में बुधवार की देर शाम को सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई। मृतक थाना क्षेत्र अन्तर्गत गौछारी गांव निवासी गोकुल प्रसाद का 14 वर्षीय पुत्र दिलखुश कुमार बताया जा रहा है। वहीं घटना में बाइक चालक घायल हो गया। बताया गया कि दिलखुश अपने भाई नीरज कुमार के साथ गौछारी से महेशखूंट जा रहा था। पीछे से दूसरी बाइक ने जोरदार टक्कर मारी थी। उसकी बाइक में टक्कर लगते ही बाइक सवार दोनों भाई बाइक लेकर गौछारी रेलवे स्टेशन स्थित केबिन ढाला के पास गिर गया। बताया गया कि रेलवे ढाला स्थित लोहे के रेलिंग पर गिरने से किशोर की मौत हो गई।
घटना की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर पहुंची महेशखूंट जीआरपी थानाध्यक्ष शव को अपने कब्जे में कर महेशखूंट जीआरपी ले गए। बताया गया कि रात होने के कारण शव को पोस्टमार्टम कराने खगड़िया नहीं भेजा गया। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वही इस घटना के बाद गौछारी ग्राम कचहरी के सरपंच परमानंद प्रसाद ने गोगरी सीओ से मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की मांग की है। इधर जीआरपी थानाध्यक्ष रामनरेश प्रसाद यादव ने बताया कि घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने प्रक्रिया की जा रही है। रात हो जाने के कारण शव का पोस्टमार्टम आज नहीं करवाया जा सकता।
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