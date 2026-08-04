Khagaria News: अलौली के सोहरवा गांव में सांप के काटने से महिला की गई जान
Khagaria News: खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र स्थित सहोरवा गांव में एक महिला को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतका 35 वर्षीय अनीता देवी थीं। परिजनों ने उन्हें तुरंत खगड़िया सदर अस्पताल पहुँचाया, लेकिन वे वहाँ से उच्च स्तर के इलाज के लिए रेफर करते समय घायल हो गईं।
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के अलौली थाना क्षेत्र के आनंदपुर मारन पंचायत अन्तर्गत सहोरवा गांव में मंगलवार को सांप के काटने से एक महिला की जान चली गई। मृतका सहोरवा गांव निवासी पप्पू केवट की पत्नी अनीता देवी बतायी जा रही है। घटना के बाद परिजनों में अफरातफरी मच गई। परिजनों ने बताया कि अनीता देवी घर में दैनिक कार्य कर रही थीं। इसी दौरान सुबह में अचानक एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। सांप के काटते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हाईयर सेंटर रेफर कर दिया।
इसके बाद हाईयर सेंटर ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर अमौसी थानाध्यक्ष ने बताया कि शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। दूसरी ओर चिकित्सकों ने लोगों से बारिश के मौसम में विशेष सतर्कता बरतने और सांप काटने की स्थिति में बिना देरी किए अस्पताल पहुंचने की अपील की है।
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