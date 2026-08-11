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Khagaria News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Khagaria News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Khagaria News: खगड़िया। एक प्रतिनिधि चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत उसराहा पुल के पास रविवार की देर रात कांवरिया की सेवा करने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर गांव निवासी रामधारी सिंह के 18 वर्षीय पुत्र लव कुश कुमार तथा पौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोरा गांव निवासी अनिल यादव का 23 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक कांवरिया की सेवा करने के दौरान सड़क किनारे मौजूद थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया।

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टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। वहीं स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया। जहां सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों युवकों की मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर चौघम थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान करने में जुटी है।

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