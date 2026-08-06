Khagaria News: गोगरी: कलश शोभायात्रा में जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजा माहौल
Khagaria News: गोगरी: कलश शोभायात्रा में जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजा माहौल गोगरी: कलश शोभायात्रा में जय श्रीराम के उद्घोष से गूंजा माहौल
Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता गोगरी प्रखंड के इटहरी पंचायत के भूरिया दियारा में बुधवार को तीन दिवसीय रामधुनी यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कलश शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें सैकड़ों कन्याओं ने भाग लिया। यह अनुष्ठान भक्तिपूर्ण माहौल में शुरू हुआ। कलश शोभायात्रा गाजे-बाजे और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल कन्याएं गोगरी गंगा घाट पहुंचीं, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलशों में गंगाजल भरा गया। इसके बाद श्रद्धालुओं का समूह गांव के विभिन्न मार्गों से गुजरा। ग्रामीणों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा यज्ञ स्थल पहुंचने पर वैदिक विधि-विधान से कलश स्थापित किए गए।
बुधवार दोपहर को तीन दिवसीय रामधुनी यज्ञ का विधिवत यज्ञ स्थल पर भजन-कीर्तन, रामधुन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रामधुनी यज्ञ में विभिन्न क्षेत्रों की भजन-कीर्तन मंडलियां भाग ले रही हैं। तीन दिनों तक रामनाम संकीर्तन, धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।यज्ञ का उद्देश्य समाज में धार्मिक आस्था, आपसी भाईचारा और सुख-समृद्धि की भावना को बढ़ावा देना है। यज्ञ को लेकर ग्रामीणों में उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यज्ञ स्थल पहुंचकर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
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