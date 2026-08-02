Khagaria News: परबत्ता : कांवरिया की सेवा में जुटे रहे उत्साह के साथ लोग
Khagaria News: परबत्ता में, श्रावणी मेला के पहले सोमवारी पर हजारों कांवरिया जल भरने गंगा घाट पहुंचे। स्थानीय युवाओं ने शिविर लगाकर कांवरियों को शरबत, लस्सी और फल देकर सेवा की। डीजे साउंड बॉक्सों से कांवरियों का उत्साह बढ़ाया गया। यह सेवा भाव एक मिसाल बनकर सामने आया है।
Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि विश्व प्रशिद्ध श्रावणी मेला के प्रथम सोमवारी क़ो जलाभिषेक के लिये रविवार क़ो हजारों कांवरिया जल भरने गंगा घाट अगुवानी पहुंचे। इधर प्रखंड के मुख्य सड़क महेशखूट अगुवानी व जीएन बांध स्थित अगुवानी नारायणपुर के रास्ते भागलपुर जिले के मरवा स्थान, मधेपुरा के सिंधेश्वर स्थान, बेलदौर के फुलेश्वर स्थान जाने वाले कांवरियों की सेवा के लिए जगह -जगह शिविर लगाकर शरबत, लस्सी, टॉफी, फल देकर कांवरियों की सेवा में लगे हुए थे। स्थानीय युवाओ के बीच कांवरियों की सेवा भाव का एक मिसाल देखा जा रहा था। सभी लोग कांवरिया की सेवा में लीन थे। वहीं जगह-जगह कांवरिया के उत्साह के लिए डीजे साउंड बॉक्स लगाकर उत्साहवर्द्धन में लगे हुए थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।