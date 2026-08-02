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Khagaria News: परबत्ता : कांवरिया की सेवा में जुटे रहे उत्साह के साथ लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: परबत्ता में, श्रावणी मेला के पहले सोमवारी पर हजारों कांवरिया जल भरने गंगा घाट पहुंचे। स्थानीय युवाओं ने शिविर लगाकर कांवरियों को शरबत, लस्सी और फल देकर सेवा की। डीजे साउंड बॉक्सों से कांवरियों का उत्साह बढ़ाया गया। यह सेवा भाव एक मिसाल बनकर सामने आया है।

Khagaria News: परबत्ता : कांवरिया की सेवा में जुटे रहे उत्साह के साथ लोग

Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि विश्व प्रशिद्ध श्रावणी मेला के प्रथम सोमवारी क़ो जलाभिषेक के लिये रविवार क़ो हजारों कांवरिया जल भरने गंगा घाट अगुवानी पहुंचे। इधर प्रखंड के मुख्य सड़क महेशखूट अगुवानी व जीएन बांध स्थित अगुवानी नारायणपुर के रास्ते भागलपुर जिले के मरवा स्थान, मधेपुरा के सिंधेश्वर स्थान, बेलदौर के फुलेश्वर स्थान जाने वाले कांवरियों की सेवा के लिए जगह -जगह शिविर लगाकर शरबत, लस्सी, टॉफी, फल देकर कांवरियों की सेवा में लगे हुए थे। स्थानीय युवाओ के बीच कांवरियों की सेवा भाव का एक मिसाल देखा जा रहा था। सभी लोग कांवरिया की सेवा में लीन थे। वहीं जगह-जगह कांवरिया के उत्साह के लिए डीजे साउंड बॉक्स लगाकर उत्साहवर्द्धन में लगे हुए थे।

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