Khagaria News: ारबत्ता: दानपेटी का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाए हजारों नकदी

Khagaria News: ारबत्ता: दानपेटी का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाए हजारों नकदी
Khagaria News: ारबत्ता: दानपेटी का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाए हजारों नकदीारबत्ता: दानपेटी का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाए हजारों नकदीारबत्ता: दानपेटी का ताला तोड़ चोरों ने उड़ाए
Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्तरवाहिनी अगुवानी गंगा घाट स्थित निर्माणाधीन गंगा मंदिर में अज्ञात चोरों ने गुरुवार की देर रात दानपेटी तोड़कर हजारों नकदी उड़ा ले गए। वही मंदिर में स्थापित मां गंगा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों के बीच काफी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की जानकारी शुक्रवार को मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों को दी गई। स्थानीय लोगों ने जब मंदिर के अंदर पहुंचे तो दानपेटी टूटी हुई मिली तथा मंदिर परिसर में सामान बिखरा पड़ा था। मां गंगा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देख लोगों के होश उड़ गए।
घटना की सूचना आसपास में आग की तरह फैल गई। वही चौक चौराहे पर दिनभर यह चर्चा का विषय बना रहा। भाजपा नेता चमन सिंह, स्थानीय ग्रामीण सतीश मिश्रा एवं पूर्व मुखिया रीना देवी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों ने मंदिर की दानपेटी में रखी श्रद्धालुओं की पूरी राशि चोरी कर ली। साथ ही मां गंगा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। प्रशासन मामले का शीघ्र जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। इधर अपर थानाध्यक्ष सुमंत कुमार चौधरी पुलिस बताया कि घटना की हर बिंन्दुओ की जांच शुरू कर दी गई है।
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