Khagaria News: मुखिया व पंचायत सचिव की निगरानी में होगा चयन
Khagaria News: महेशखूंट। एक प्रतिनिधि ग्रामों की सुरक्षा के लिए हर पंचायत में ग्रामरक्षा दल का चयन
Khagaria News: महेशखूंट। एक प्रतिनिधि ग्रामों की सुरक्षा के लिए हर पंचायत में ग्रामरक्षा दल का चयन किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्राम सभा कर के ग्रामरक्षा दल का चयन होना है। जिसमें मुखिया तथा पंचायत सचिव सहित निगरानी कमेटी का अहम भूमिका होगी। यह बातें गोगरी प्रखंड के मैरा पंचायत के छठ मंदिर,बदिया में आयोजित बिहार प्रदेश ग्राम रक्षा दल की सम्मेलन में प्रदेश सचिव धमेन्द्र दास ने कहीं। मौके पर संजीव कुमार, भरत कुमार, विजय कुमार यादव, मृत्यंजय कुमार, मदन कुमार,संजय मुनि, सुधीर सिंह,मनोज कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, बमबम यादव आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।