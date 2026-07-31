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Khagaria News: ांचायत समिति की बैठक में छाया विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता का मामला

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: ांचायत समिति की बैठक में छाया विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता का मामलाांचायत समिति की बैठक में छाया विद्यालयों में संचालित मध

Khagaria News: ांचायत समिति की बैठक में छाया विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता का मामला

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड के आईटी भवन सभागार में गुरुवार को पंचायत समिति की सामान्य बैठक में में कई योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख शोभा देवी ने की। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के विकास कार्यों, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता, पेयजल तथा अन्य जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने पंचायतों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। बैठक में मध्य बौरने पंचायत के मुखिया शशिभूषण कुमार सिंह ने कहा कि कई विद्यालयों में शिक्षक वर्षों से एक ही विद्यालय में पदस्थापित हैं, जिससे गुटबाजी और राजनीति का माहौल बन गया है।

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उन्होंने ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की। ठुट्ठी पंचायत की मुखिया प्रीति कुमारी ने खरैता से धमारा घाट जाने वाली मुख्य सड़क के समीप तेजी से हो रहे कटाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं कराया गया तो सड़क क्षतिग्रस्त हो सकती है। जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित होने की आशंका है। बैठक में विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता का मामला भी उठाया गया। जनप्रतिनिधियों ने योजना की नियमित निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई की मांग की। वही पंचायत समिति सदस्य रामप्रीत कुमार ने पंचायतों में लगाए गए सोलर लाइटों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकांश सोलर लाइटें कुछ ही दिनों में खराब हो गई हैं। और उनकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पंचायत समिति सदस्य गुड़िया देवी ने सड़क निर्माण एवं जर्जर सड़कों की समस्या उठाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। बैठक में बीडीओ रंजीत कुमार सिंह, सीओ रविराज, उप प्रमुख पूजा कुमारी राय, बीपीआरओ प्रमथ मयंक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नितेश कुमार सिंह, जीविका बीपीएम राजेश कुमार, पशु चिकित्सक मनीष कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा मुखिया सोनी देवी, मो. मोजाहिद सहित पंचायत समिति सदस्य रामप्रीत कुमार, मंजू देवी, गुड़िया देवी, रेणु देवी, निभा देवी, पिंकी देवी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लेकर अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक के अंत में संबंधित अधिकारियों ने उठाए गए सभी मामलों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

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