Khagaria News: मॉडल शौचालय के लिए प्रस्तावित है स्थल, दोबारा जांच की मांग
Khagaria News: मॉडल शौचालय के लिए प्रस्तावित है स्थल, दोबारा जांच की मांगमॉडल शौचालय के लिए प्रस्तावित है स्थल, दोबारा जांच की मांगमॉडल शौचालय के लिए प्रस्तावित है स
Khagaria News: खगड़िया, नगर संवाददाता। जेएनकेटी इंटर हाई स्कूल के मुख्य द्वार के समीप मॉडल शौचालय के लिए प्रस्तावित स्थल पर बनाए गए स्टॉलों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा हैकि पूर्व में एसडीओ की जांच रिपोर्ट में अनियमितता पाए जाने के बाद स्टॉल आवंटन को रद्द किया गया था। इसके बावजूद अब उसी स्थल पर स्टॉल दोबारा आवंटित कि सके स्तर से किया गया है। इस संबंध में नगर सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा से इस मामले का दोबारा जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे पूर्व में डीएम को लिखित शिकायत देकर पूरे प्रकरण की जांच की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विद्यालय के मुख्य द्वार के समीप मॉडल शौचालय के लिए प्रस्तावित स्थल पर स्टॉल निर्माण एवं उनके आवंटन की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। शिकायत में यह भी मांग की गई थी कि यह स्पष्ट किया जाए कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रस्तावित स्थल पर स्टॉल निर्माण की अनुमति किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई और आवंटन किस आधार पर किया गया। साथ ही आवंटन के एवज में राशि लिए जाने से संबंधित आरोपों की भी जांच कराने की मांग की गई थी।
जांच की मांग
नगर सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा का कहा कि मामला किसी व्यक्ति विशेष के विरोध का नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थल, पारदर्शिता और प्रशासनिक नियमों के पालन का है। उन्होंने कहा कि यदि पहले जांच में अनियमितता पाई गई थी और आवंटन रद्द हुआ था, तो दोबारा उसी स्थान पर स्टॉल खुलने की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की स्थलीय जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि वर्तमान में संचालित स्टॉल किस आदेश, अनुमति अथवा प्रक्रिया के तहत खोले गए हैं। साथ ही पूर्व की एसडीओ जांच रिपोर्ट और वर्तमान स्थिति का मिलान कर जिम्मेदारी तय की जाए। जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले में रिकॉर्ड की जांच और स्थल निरीक्षण के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट किए जाने की जरूरत है, ताकि सार्वजनिक स्थल के उपयोग और स्टॉल आवंटन को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लग सके।
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