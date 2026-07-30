Khagaria News: दलित एवं महादलित टोलों में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता डीएम विक्रम विरकर के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों की प्रत्येक पंचायत के दलित एवं महादलित टोलों में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत पंचायतवार निर्धारित तिथियों पर विशेष शिविर आयोजित कर ऐसे सभी व्यक्तियों का जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिनका अब तक जन्म प्रमाण-पत्र नहीं बन पाया है। इस संबंध में डीएू विक्रम विरकर ने कहा कि किसी भी नागरिक के लिए जन्म प्रमाण-पत्र सबसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बच्चे के विद्यालय में नामांकन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, बैंक खाता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित लगभग सभी सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है।