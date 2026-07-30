Khagaria News: दलित एवं महादलित टोलों में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए विशेष अभियान
Khagaria News: दलित एवं महादलित टोलों में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए विशेष अभियानदलित एवं महादलित टोलों में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए विशेष अभियानदलित एवं महा
Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता डीएम विक्रम विरकर के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों की प्रत्येक पंचायत के दलित एवं महादलित टोलों में जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत पंचायतवार निर्धारित तिथियों पर विशेष शिविर आयोजित कर ऐसे सभी व्यक्तियों का जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिनका अब तक जन्म प्रमाण-पत्र नहीं बन पाया है। इस संबंध में डीएू विक्रम विरकर ने कहा कि किसी भी नागरिक के लिए जन्म प्रमाण-पत्र सबसे आधारभूत एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बच्चे के विद्यालय में नामांकन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, बैंक खाता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित लगभग सभी सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है।
ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण-पत्र नहीं है तो वह अनेक आवश्यक सुविधाओं एवं अधिकारों से वंचित रह सकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक इस मूलभूत दस्तावेज से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ सबसे पहले जन्म प्रमाण-पत्र निर्माण को प्राथमिकता देते हुए विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अभियान के सफल संचालन के लिए पंचायतवार एवं टोलावार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। विभिन्न पंचायतों के दलित एवं महादलित टोलों में सामुदायिक भवन, विकास मित्र केंद्र, पंचायत भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
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