Khagaria News: बेलदौर : महिला को सांप ने डसा, किया भर्ती
Khagaria News: बेलदौर के वार्ड नंबर पांच में एक महिला को सांप ने काट लिया। महिला अपने रिश्तेदार के यहां आई थी और पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराई गई। घायल महिला रीता देवी है, जो चौथम थाना के सोनवर्षा घाट की निवासी हैं। यह घटना सोमवार अपरान्ह चार बजे के करीब हुई।
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच में अपने रिश्तेदार के यहां आई एक महिला को सांप ने काट लिया। जानकारी पर परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती करवाया। घटना सोमवार के अपरान्ह चार बजे के करीब की बताई जा रही है। घायल महिला का पहचान चौथम थाना के सोनवर्षा घाट निवासी सुबोध सदा की पत्नी रीता देवी के रूप में की गई है। पीड़ित महिला नगर पंचायत के वार्ड नंबर पांच निवासी अपने बहनोई फुलचंद सदा के यहां आई हुई थी। घटना के समय वह दर्जी के यहां से कपड़े सिलवा कर अपने रिश्तेदार के घर लौट रही थी।
इसी क्रम में घटनास्थल पर सांप ने उसके दाहिने पैर में काट लिया।
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