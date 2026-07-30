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Khagaria News: महिला को सांप ने काटा, किया इलाज के लिए भर्ती

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: महिला को सांप ने काटा, किया इलाज के लिए भर्ती महिला को सांप ने काटा, किया इलाज के लिए भर्ती महिला को सांप ने काटा, किया इलाज के लिए भर्ती

Khagaria News: महिला को सांप ने काटा, किया इलाज के लिए भर्ती

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता दिघौन पंचायत के बंदेहरा बासा (थलहा) निवासी विलास पासवान की 50 वर्षीया पत्नी उमा देवी को बुधवार को सांप ने काट लिया। जानकारी पर परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय पीड़िता अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थी। इसी क्रम में सांप ने उसके दाहिने पैर के अंगूठे में काट लिया। जिससे आनन फानन में उसे स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया गया। इधर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ मुकेश कुमार ने बताया कि हालत में सुधार है।

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