Khagaria News: जिले के बारुण गांव के पास बढ़ा कटाव का खतरा, सहमे लोग

Khagaria News: पेज चार की लीड:जिले के बारुण गांव के पास बढ़ा कटाव का खतरा, सहमे लोगजिले के बारुण गांव के पास बढ़ा कटाव का खतरा, सहमे लोगजिले के बारुण गांव के पास बढ़ा क

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता कोसी नदी के बढ़ते-घटते जलस्तर के कारण कोसी किनारों पर भीषण कटाव शुरू हो गया है। इतमादी पंचायत के बारुण गांव के निकट जमींदारी बांध से कटाव केवल 50 मीटर की दूरी पर रह गई है। समय रहते अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बांध को कभी भी कोसी नदी में विलीन हो सकती है। कोसी नदी के तेज बहाव लगातार मिट्टी काट रहा है, जिससे बांध के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। कटाव के आक्रमकता को देखकर जिला प्रशासन के निर्देश पर विभागीय स्तर पर गुरुवार से कटाव निरोधी (एंटी-रोजन) कार्य शुरू करवाया गया है। इसके बावजूद भी ग्रामीणों में इसे लेकर भारी असंतोष है।

कटाव निरोधी कार्य कटाव स्थल पर मां परमेश्वरी कंस्ट्रक्शन और अमित कुमार नामक एजेंसियों को 20-20 मीटर में नायलॉन क्रेट और 35-35 मीटर में बंबू रोल लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि नायलॉन क्रेट में मिट्टी भरकर गहराई में डालने के बजाय नदी के उथले किनारे पर ही खानापूर्ति की जा रही है। इसका नतीजा यह है निकल रहा है कि गहराई में हो रहे कटाव के कारण सैकड़ों मिट्टी से भरी बोरियां नदी में बहती चली जा रही हैं और एंकर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सुस्त और घटिया कार्य बांध को बचाने के लिए पूरी तरह नाकाफी साबित हो रही है।

क्षतिग्रस्त एंकर का प्रयास क्षतिग्रस्त एंकर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थिति के बारे में विभाग के वरीय अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलते ही आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नवनीत दास, कनीय अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-टू, बेलदौर।