Khagaria News: ाटेल नगर में भू-विवाद को लेकर मारपीट में महिला समेत कई घायल,भर्ती
Khagaria News: ाटेल नगर में भू-विवाद को लेकर मारपीट में महिला समेत कई घायल,भर्तीाटेल नगर में भू-विवाद को लेकर मारपीट में महिला समेत कई घायल,भर्तीाटेल नगर में भू-विवा
Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम थाना क्षेत्र के पटेल नगर में मंगलवार की दोपहर दो बजे भू-विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक उपचार कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार, पटेल नगर निवासी राधेश्याम शाह एवं श्याम साह के बीच लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। घटना में एक पक्ष के राधेश्याम शाह, राजीव शाह तथा अनीता देवी घायल हो गई।
वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मारपीट में दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद घायल राधेश्याम शाह अपने परिजनों के साथ चौथम थाना पहुंचे और मामले में लिखित आवेदन देने की बात कही। इस दौरान उनके साथ आए कुछ लोग बार-बार जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर शिकायत करने की बात कहते रहे। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उन्हें समझाया कि पहले स्थानीय थाना में आवेदन देकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। क्योंकि थाना स्तर पर ही मामले की जांच और कार्रवाई की व्यवस्था है। इधर चौथम थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि यदि किसी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त होता है तो मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भू विवाद को लेकर कानून अपने हाथ में लेने वालों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।