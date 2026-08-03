Khagaria News: बाइक की ठोकर से दो चचेरे भाई घायल
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Khagaria News: गोगरी। एक संवाददाता गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पितोंझिया के निकट एनएच-31 पर सोमवार सुबह दो बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में दो चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान पितोंझिया निवासी विकास यादव के पुत्र नीरज कुमार और अशोक यादव के पुत्र सुमन कुमार के रूप में हुई है। दोनो घायल को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया की बाइक पर सवार होकर दोनो चचेरे भाई पसराहा से अपने घर वापस लौट रहा था कि तेज गति से आ रहे एक बाइक चालक ने ठोकर मार दी।
जिससे यह घटना हुई।
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