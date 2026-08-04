Khagaria News: ाौथम: आज तीन घंटे बिजली की आपूर्ति रहेगी ठप
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Khagaria News: चौथम । एक प्रतिनिधि प्रखंड अन्तर्गत मालपा के बीच 33 केवी लाइन में 5 अगस्त को ट्री कटिंग किया जाएगा। जिसके कारण धुतौली से चलने वाली सभी लाइन जैसे कि मालपा धुतौली नीरपुर, आदावारी, तिलैय, जमुआ, ब्रह्मा हरदिया और कृषि का सभी लाइन 6:00 बजे से 9:00 बजे तक बंद रहेगा। जेई अमित कुमार ने मंगलवार को बताया कि बिजली से संबंधित सभी काम समय से पहले कर लें। जिससे असुविधा न हो।
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