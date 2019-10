तीन शिक्षकों का वेतन किया गया बंद

डीईओ की जांच में प्राइमरी स्कूल नवटोलिया मथुरापुर में एक भी बच्चे नहीं पाए जाने पर स्कूल के तीन शिक्षकों से जवाब-तलब करते हुए तत्काल प्रभाव से वेतन बंद कर दिया गया है। स्कूल के पंचायत शिक्षक प्रवीण कुमार, रुबी कुमारी व धर्मेन्द्र कुमार पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि गत 25 अक्टूबर को डीईओ द्वारा स्कूल की जांच की गई, जांच में सभी शिक्षक एचएम के कक्ष में गपशप करते पाए गए।

Salary of three teachers was discontinued

साथ ही स्कूल में एक भी बच्चे उपस्थित नहीं पाए गए। वहीं एमडीएम भी बंद पाया गया। जिस पर यह कार्रवाई की गई है। इधर बता दें कि मथुरापुर के कविता कुमारी द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण में चल रहे मामले के आलोक में डीईओ ने स्कूल की जांच की थी। इधर डीईओ राजकिशोर सिंह ने बताया कि सभी शिक्षकों से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है। साथ ही वेतन भी बंद किया गया है।