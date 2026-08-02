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Khagaria News: परबत्ता: श्रावण माह के प्रथम सोमवारी की तैयारी का एसडीओ ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: परबत्ता: श्रावण माह के प्रथम सोमवारी की तैयारी का एसडीओ ने लिया जायजा परबत्ता: श्रावण माह के प्रथम सोमवारी की तैयारी का एसडीओ ने लिया जायजा

Khagaria News: परबत्ता: श्रावण माह के प्रथम सोमवारी की तैयारी का एसडीओ ने लिया जायजा

Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के प्रथम सोमवारी की तैयारी का जायजा लेने शनिवार क़ो गोगरी एसडीओ संजय कुमार गंगा घाट अगुवानी पहुंचे। मौक़े पर उन्होंने कांवरिया धर्मशाला में शुद्ध पेयजल, शौचालय, रोशनी, बस स्टैंड की साफ सफाई का जायजा लिया। वही दूसरी ओर कांवरिया धर्मशाला का रंग-रोगन आदि कार्य पर पैनी नजर डाली।

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व्यवस्थाओं की निगरानी

उन्होंने स्थानीय सीओ हरिनाथ राम, बीडीओ संतोष कुमार पंडित आदि से गंगा नदी में गहरे पानी से श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए बैरिकेडिंग का कार्य अबिलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने गंगा घाट अगुवानी में एसडीआरएफ व गोताखोर टीम की तैनाती करने, कांवरियों क़ो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल टीम क़ो नियुक्त करने आदि की पूरी जानकारी ली। थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार क़ो कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह पुलिस व वॉलेंटियर क़ो नियुक्त करने की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दूर दराज से गंगा घाट अगुवानी आए कांवरियों क़ो रात्रि विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कांवरियों की भीड़ क़ो देखते हुए बस स्टैंड अगुवानी में контроль कक्ष की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से अपनी टीम से बिछुड़े, खोए व अन्य आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके। इधर सीओ हरिनाथ राम ने कहा कि स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर मेडिकल टीम व पुलिस की तैनाती की गयी है क इधर दूसरी ओर महेशलेट मोड़, सलारपुर चौक, भरतखंड, आलम बाजार, बस स्टैंड परबत्ता आदि भीड़ वाली जगहों पर पुलिस व चौकीदार की तैनाती की गई है।

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महत्वपूर्ण निर्देश

दूसरी ओर गंगा घाट अगुवानी सुल्तानगंज के बीच चल रही नाव के नाविक व संवेदकों को नाव पर क्षमता से अधिक यात्रियों को नाव बैठाकर गंगा पार नहीं कराने की शक्त हिदायत दी गई। यूं तो श्रावणी मेला के मौके पर जिले के कई गंगा घाटों पर कांवरिया जल भरने के लिए आया करते हैं, लेकिन उत्तर वाहिनी का का घाट अगुवानी का एक अलग ही महत्व है। वही दूसरी ओर खगड़िया व भागलपुर सीमा स्थित गंगा की मुख्य धारा में अवस्थित अजगैवीनाथ मंदिर का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है कि गंगा घाट अगुवानी में जल भरने के लिए सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी सहित पड़ोसी देश नेपाल तक के श्रद्धालु आया करते हैं।

बोले अधिकारी :

श्रावणी मेला में गंगा घाट अगुवानी में कांवरिया के लिये समुचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए विशेष एहतियात के निर्देश दिए गए हैं।

संजय कुमार, एसडीओ, गोगरी।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला के लिए कौन सी तैयारी की गई है?
श्रावणी मेला में गंगा घाट अगुवानी के लिए कांवरिया के लिए समुचित व्यवस्था की गई है।
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