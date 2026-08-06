Khagaria News: 30 दिनों के भीतर आमलोगों के कार्यों का होगा निष्पादन: विधायक

Khagaria News: खगड़िया। नगर संवाददाता जिले के सदर प्रखंड अन्तर्गत लाभगांव स्थित सरस्वती स्थान के मैदान में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। आयोजित सहयोग शिविर का सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने बुधवार को दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आमलोगों को सरकारी योजनाओं एवं राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। सदर विधायक ने कहा कि इस विशेष शिविर की शुरुआत इस सोच के साथ की गई है कि लोगों को सरकारी कार्यालयों का बार-बार चक्कर न लगाना पड़े और उनके लंबित कार्यों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से नापी, परिमार्जन, दाखिल-खारिज, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित आवेदन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ तथा राशन कार्ड बनाने और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी : सभा को संबोधित करते हुए सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने बिहार सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से सहयोग शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने और पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की अपील की। इस अवसर पर अधिकारियों ने भी लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा समयबद्ध तरीके से आवेदनों के निष्पादन का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में डीसीएलआर आलोक कुमार, बीडीओ पूरण साह, जदयू नेता धर्मेंद्र कुमार, मुखिया प्रतिनिधि बाल्मीकि पासवान सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।