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Khagaria News: नाले में तब्दील हो गई है सड़क, आवागमन में हो रही है परेशानी

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: नाले में तब्दील हो गई है सड़क, आवागमन में हो रही है परेशानी नाले में तब्दील हो गई है सड़क, आवागमन में हो रही है परेशानी नाले में तब्दील हो गई है सड़क, आव

Khagaria News: नाले में तब्दील हो गई है सड़क, आवागमन में हो रही है परेशानी

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता नगर पंचायत के वार्ड नंबर सात में श्रीपुर गांव के पूर्वी भाग के आबादी एवं रुक्मिणी गुप्त कन्या हाईस्कूल को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली कच्ची सड़क को पक्की सड़क में बदलने के लिए निर्माण कार्य नहीं किए जाने से यह नाला में तब्दील हो गई है। इससे हाईस्कूल में नामांकित तीन सौ छात्राओं के साथ ही शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं इसके आस-पास के क्षेत्र के लगभग दो दर्जन से अधिक परिवारों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जानकारी के मुताबिक हाईस्कूल एवं इसके आस-पास के क्षेत्र के लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ने के वैकल्पिक मार्ग के रूप में पीडब्ल्यूडी सड़क बेलदौर तिलाठी के बीच उत्तर टीडीपीएस गोदाम के पश्चिम एवं नवनिर्मित स्टेडियम के पूरब होकर सड़क निर्माण के लिए जगह छोड़ी गई। इससे लाभान्वित होने वाले लोगों में स्थाई रास्ता मिल जाने से खुशी का माहौल कायम हो गया था, लेकिन इस कच्ची सड़क को पक्की सड़क में तब्दील नहीं किए जाने से इस पर वर्षा का पानी जम जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। वर्तमान समय में इस सड़क पर आधा से एक फीट वर्षा का पानी जमा हुआ है, जिस होकर लोगों को नंगे पांव आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। समस्या से परेशान लोगों ने इसका स्थाई समाधान के लिए नगर पंचायत से जिला प्रशासन को लिखित आवेदन एवं मौखिक रूप से जानकारी देकर इस कच्ची सड़क को पक्की सड़क में तब्दील करने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक इसका समाधान संभव नहीं हो पाया है। इससे लाभान्वित होने वाले लोगों के मुताबिक समय रहते इसका निर्माण कार्य नहीं करवाया गया तो, इस पर कभी भी कोई अनहोनी की घटना घट सकती है। खासकर छात्राओं को प्रतिदिन स्कूल आने जाने के लिए जूते चप्पल हाथ में लेकर आवागमन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। नाराज लोगों के मुताबिक समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो, कभी भी प्रभावित होने वाले लोग सड़क पर उतर कर अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं।

बोले मुख्य पार्षद :

सड़क को पक्की सड़क में तब्दील करने के लिए नगर पंचायत के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर इस समस्या का समाधान के लिए अनुरोध एक वर्ष पहले भेजा गया है। सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत मिलने के साथ ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

ममता कुमारी, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, बेलदौर।

प्रश्नोत्तर

किस हाईस्कूल को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं हुआ है?
रुक्मिणी गुप्त कन्या हाईस्कूल को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।
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