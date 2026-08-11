Khagaria News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल, रेफर

Khagaria News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल, रेफर
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Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के मानसी थानान्तर्गत रेलवे रिटायर बांघ के निकट सोमवार की शाम सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। घायल युवक स्थानीय राजाजान गांव निवासी उपेन्द्र यादव का पुत्र विनोद यादव बताया जा रहा है। सरपंच मनोज कुमार ने बताया कि उसका इलाज फिलहाल बेगूसराय में किया जा रहा है।
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