Khagaria News: जिले में दोपहर बाद हुई तेज बारिश से उमसभरी गर्मी से मिली राहत

Khagaria News: जिले में दोपहर बाद हुई तेज बारिश से उमसभरी गर्मी से मिली राहतजिले में दोपहर बाद हुई तेज बारिश से उमसभरी गर्मी से मिली राहतजिले में दोपहर बाद हुई तेज ब

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में सोमवार को दोपहर बाद खूब झमाझम बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से उमसभरी गर्मी से राहत हुई। दोपहर से पहले देह तपा देने वाली धूप निकला रहा। जिससे उमसभरी गर्मी से लोग बेहाल हो रहे थे। तेज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई। वहीं आसमान में बादल के साथ हुई बारिश के बीच गरज भी खूब रहा। जिससे कहीं-कहीं वज्रपात भी हुई। दोपहर बाद बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

बारिश से राहत शहर में झमाझम बारिश से खगड़िया को मिली राहत, गर्मी से लोगों ने ली राहत की सांस ली। चली ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। कई लोग घरों से बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते नजर आए, जबकि बच्चों ने भी बारिश में जमकर मस्ती की। हालांकि कुछ निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अधिकांश लोगों ने बारिश का स्वागत किया और इसे राहत भरी बारिश बताया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।

तापमान की स्थिति अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ: जिले में सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। इधर औसतन पूरबा हवा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। एक दिन पहले रविवार को आसमान में हल्का बादल बना रहा था। कहीं-कहीं हल्का बंूदा-बांदी जरुरी हुई थी। पर, गर्मी से राहत नहीं रही थी। अधिकतम तामपान 32 डिग्री सेल्सियस रहा था। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। पूरबा हवा औसतन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत शनिवार को बारिश से शाम में मौसम गर्मी से राहत रही थी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। बारिश के समय में पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप से भीषण गर्मी रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत गुरुवार को बारिश व धूप रहा था। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत बुधवार को खासा गर्मी का असर रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिगी रहा। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली।

भविष्यवाणी जिले में बारिश का बना है आसार: जिले में बारिश का खूब आसार बना है। जिससे अभी तापमान में उतार व चढ़ाव की स्थिति भी बना रहेगा। जानकारी के अनुसार चार अगस्त को अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज होगा। जबकि पांच अगस्त को अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहेगा। वहीं छह अगस्त को अधिकतम तापमान गिरकर 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रह सकता है। इधर सात से नौ अगस्त तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज होगा। वहीं दस अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहेगा। जबकि 11 व 12 अगस्त को अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। इधर अगले 12 अगस्त तक आसमान में बादल के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है।