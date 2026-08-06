Khagaria News: बन्नी पंचायत सहयोग शिविर में 120 आवेदन आए, 20 का हुआ निष्पादन

Khagaria News: महेशखूंट। एक प्रतिनिधि गोगरी प्रखंड के बन्नी पंचायत में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आयी। पंचायतों में लगे शिविर में सैकड़ों ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया गया। पंचायत में सबसे ज्यादा नल-जल योजन व भूमि विवाद से संबंधित दर्जनों मामले सामने आए। संबंधित अधिकारी ने जल्द नल-जल योजना व भूमि विवाद की समस्या का समाधान करने की बात कही। सहयोग शिविर में आन द स्पॉट कई मामलों का निष्पादन किया गया। शिविर में राजस्व विभाग, आईसीडीएस,नल-जल,भूमि विवाद, वृद्धा पेंशन, आदि विभागों में लगभग 130 आवेदन प्राप्त हुए।

जिनमें से 20 मामलों का मौके पर ही समाधान कर लोगों को तत्काल राहत दी गई। शिविर में सबसे अधिक शिकायतें जमीन विवाद, नल-जल योजना और राजस्व से जुड़े मामलों की सामने आईं।अधिकारियों ने राजस्वकर्मियों को त्वरित जांच और पैमाईश के निर्देश दिए। शिविर के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों का मानवीय और संवेदनशील पक्ष भी देखने को मिला। कई अशिक्षित महिलाएं आवेदन लिखने में असमर्थ थीं। जिसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर कर्मियों ने स्वयं उनके आवेदन लिखकर जमा करवाए। ग्रामीणों ने इस पहल की जमकर सराहना की। गोगरी बीडीओ रदुनंदन कुमार ने सहयोग शिविर में पहूचे फरियादियों को 30 दिनों में लंबित मामलों के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि शेष लंबित मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और उन्हें 30 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत स्तर पर इस तरह के शिविर लगने से उन्हें अपनी समस्याओं के सामाधान के लिए जिला मुख्यालय व प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शिविर में आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कुमारी रीता सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी,लोक निवारण पदाधिकारी, श्रम अधिकारी, पयेवेक्षिका रिंकी कुमारी, सुनीता कुमारी झिकटिया पंचायत के मुखिया आदि मौजूद थे।