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Khagaria News: कलश यात्रा के साथ 48 घंटे का रामधुन यज्ञ हुआ शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: बेलदौर के गांधीनगर गांव में बुधवार से 48 घंटे का रामधुन यज्ञ शुरू हुआ। इसमें महिला मंडली, बाल मंडली और अन्य समूहों ने भाग लिया। यज्ञ की शुरुआत 251 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा से हुई, जिसमें जल भरकर पूरे गांव में भ्रमण किया गया। बाद में प्रसाद का वितरण किया गया।

Khagaria News: कलश यात्रा के साथ 48 घंटे का रामधुन यज्ञ हुआ शुरू

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता इतमादी पंचायत के गांधीनगर ( पंचबीघी ) गांव में बुधवार से 48 घंटे का रामधुन यज्ञ की शुरुआत हो गई। इसमें प्रमुख रूप से सहरसा जिला के महिला मंडली, शंकर बाल मंडली, सहराम पिंतोंझिया बिजली करंट मंडली एवं शांति निकेतन तूफान संगीत कला मंडली गवास को आमंत्रित किया गया है। रामधुन यज्ञ की शुरुआत के पहले आयोजकों के द्वारा 251 कन्याओं के सहयोग से कलश यात्रा निकाली गई जो यज्ञ स्थल से खाली कलश माथे पर लेकर कोसी किनारे पहुंच कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भर कर पूरे गांव का भ्रमण कर यज्ञ स्थल पर पहुंच कर इसका समापन किया।

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कलश यात्रा में कन्याओं के अलावा दर्जनों की संख्या में घुड़सवार, श्रद्धालुओं एवं पोषक क्षेत्र के अभिभावकों ने गाजे बाजे के साथ भाग लेकर इसे सफल बनाने में आवश्यक सहयोग किया। कलश यात्रा समापनोपरान्त आयोजकों के द्वारा कलश यात्री एवं इसमें भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।

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