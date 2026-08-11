Khagaria News: ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर संयुक्त रूप से होगी कार्रवाई

Khagaria News: खगड़िया, एक प्रतिनिधि ट्रेनों पर लगातार होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम और रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सोमवार को आरपीएफ पोस्ट, खगड़िया में आयोजित समन्वय बैठक में संयुक्त रूप से कार्रवाई का निर्णय निलया गया। इसमें रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेल पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में आपसी समन्वय को मजबूत करना और ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की रणनीति तैयार करना रहा।

पत्थरबाजी की घटनाओं की रोकथाम

ट्रेनों पर होने वाली स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम के लिए ठोस रणनीति एवं कार्य योजना तैयार की गई। बरौनी रेल डीएसपी सुबोध कुमार व आरपीएफ के सहायक कमांडेट कृष्ण कुमार तिवारी ने संवेदनशील स्थानों को चिह्नित करने, ऐसे क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने को लेकर चर्चा की। अधिकारियों के बीच इस बात पर भी जोर दिया गया कि बेहतर तालमेल के जरिए पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने और जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए ट्रेनों एवं रेलवे परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और घटनाओं की रोकथाम के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा।