Khagaria News: पितौंझिया गांव से मोटरसाइकिल चोरी, पकड़ा गया चोर

Khagaria News: पितौंझिया गांव से मोटरसाइकिल चोरी, पकड़ा गया चोर
Khagaria News: पितौंझिया गांव से मोटरसाइकिल चोरी, पकड़ा गया चोर पितौंझिया गांव से मोटरसाइकिल चोरी, पकड़ा गया चोर पितौंझिया गांव से मोटरसाइकिल चोरी, पकड़ा गया चोर
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि गोगरी थाना के पितौंझिया गांव से सोमवार देर शाम मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे एक चोर को पसराहा आपातकालीन सेवा 112 की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एन एच 31 पर पितौंंझिया ढाला के समीप मोटरसाइकिल सहित चोर को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में 112 के एसआई नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पितौंझिया के विकास कुमार यादव द्वारा सूचना दी गई कि उसकी मोटरसकिल लेकर चोर भाग रहा है। सूचना मिलते ही सहायक राधाकांत यादव, फूलचंद्र यादव व चालक संजीव कुमार के सहयोग से भाग रहे चोर को पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। चोर के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई।
एसआई ने बताया कि गिरफ्तार चोर और बरामद मोटरसाइकिल पसराहा थाना को सुपुर्द कर दिया गया है
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