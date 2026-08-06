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Khagaria News: जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना हमारी पहली जिम्मेवारी: विधायक

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना हमारी पहली जिम्मेवारी: विधायकजनता के विश्वास पर खड़ा उतरना हमारी पहली जिम्मेवारी: विधायकजनता के विश्वास पर खड़ा उतरना हमारी

Khagaria News: जनता के विश्वास पर खड़ा उतरना हमारी पहली जिम्मेवारी: विधायक

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गोशाला परिसर में 14 लाख 99 हजार की लागत से बनेगा छतदार चबूतरा

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छतदार चबूतरे का शिलान्यास

सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने किया शिलान्यास, बोले खगड़िया का समग्र विकास ही मेरी प्राथमिकता

खगड़िया। नगर संवाददाता।

जनता ने जिस विश्वास के साथ उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरना उनकी पहली जिम्मेदारी है। विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी और शहर से लेकर गांव तक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। यह बातें शहर के गोशाला परिसर में बुधवार को 14 लाख 99 हजार रुपए की लागत से बनने वाले छतदार चबूतरा निर्माण कार्य के शिलान्यास के मौके पर सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने की। कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य खगड़िया का समग्र विकास है और इसी उद्देश्य से वे दिन-रात लगातार कार्य कर रहे हैं। कहा कि विधानसभा के भीतर और बाहर उन्होंने लगातार खगड़िया के महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाया। राजेंद्र सरोवर के विकास, कसरैया धार के सौंदर्यीकरण एवं विकास, शहर को जलजमाव की समस्या से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम तथा सदर अस्पताल के जलनिकासी तंत्र को दुरुस्त करने जैसे विषयों पर उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। विधायक ने कहा कि केवल विधानसभा में मुद्दे उठाने तक ही उन्होंने अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी, बल्कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलकर खगड़िया की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए आग्रह किया। विशेष रूप से बुडको के माध्यम से शहर में बड़े नालों के निर्माण, जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने तथा आधारभूत संरचना के विकास को लेकर लगातार प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज खगड़िया के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और वे अब धरातल पर उतरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन योजनाओं के पूरा होने से शहर की वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा और विकास की नई तस्वीर सामने आएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जदयू के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रमोद केडिया ने विधायक बबलू कुमार मंडल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि खगड़िया में पिछले लगभग 30 वर्षों के दौरान जितना विकास कार्य नहीं हो पाया, उससे अधिक कार्य विधायक के लगातार प्रयासों से मात्र छह माह के भीतर शुरू हो गया है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि गोशाला परिसर में बनने वाला छतदार चबूतरा धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यहां आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी और परिसर की उपयोगिता भी बढ़ेगी। स्थानीय लोगों ने इस निर्माण कार्य के लिए विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। शिलान्यास कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत, जदयू के प्रदेश महासचिव नीलम वर्मा, जदयू नेता दीपक सिन्हा, पुरुषोत्तम गुजरवासिया, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप केडिया, पप्पू देव, गोशाला समिति के सचिव प्रदीप दहलन, मैनेजर लाल मोहन आदि मौजूद थे।

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कैप्सन: गोशाला परिसर में योजना का शिलान्यास करते सदर विधायक बबलू मंडल।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने कितनी लागत से छतदार चबूतरे का शिलान्यास किया?
सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने 14 लाख 99 हजार की लागत से छतदार चबूतरे का शिलान्यास किया।
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