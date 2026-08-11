Khagaria News: प्रमाण पत्र बनवाने एवं होल्डिंग टैक्स जमा करने में परेशान करने की शिकायत, उग्र हुए लोग

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता नगर परिषद खगड़िया कार्यालय में सोमवार को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, होल्डिंग टैक्स जमा करने में लोगों को कर्मी द्वारा लगातार परेशान किए जाने की शिकायत करते हुए सोमवार को आवेदकों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि आम लोगों की लगातार शिकायतों के बाद नगर सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। उनके पहुंचते ही कई लोगों ने अपनी समस्याएं बताना शुरू किया। लोगों ने इस कार्य के लिए तैनात किए गए कर्मी विक्की कुमार के कार्यशैली से लगातार परेशान होने की शिकायत की। आवेदकों का आरोप था कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, राशन कार्ड से संबंधित कार्य एवं होल्डिंग टैक्स जैसे जरूरी नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्यों के लिए उनलोगों को उक्त कर्मी के कार्यशैली के कारण बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।

लोगों ने सभापति प्रतिनिधि से मामले की जांच कराकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। लगातार मिल रही शिकायतों को सुनकर सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में आम नागरिक अपने जरूरी सरकारी कार्यों के लिए आते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नागरिक सेवाओं के नाम पर यदि किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है तो यह गंभीर विषय है। लोगों की शिकायतों के बाद ज्योतिष मिश्रा ने नगर कर्मी विक्की कुमार के कार्यालय में ताला जड़ दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और पूरे मामले की जांच जरूरी है। सभापति प्रतिनिधि ने कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, होल्डिंग टैक्स, राशन एवं अन्य नागरिक सेवाएं सीधे आम जनता से जुड़ी हैं। इन कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का कार्यालय जनता की सेवा के लिए है और किसी भी नागरिक को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच कराने तथा लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता सामने लाने की मांग की। कहा कि यदि जांच में शिकायतें सही पाई जाती हैं तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि वे लंबे समय से इस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों ने मांग की कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, राशन और होल्डिंग टैक्स से संबंधित आवेदनों की जांच की जाए और यह देखा जाए कि कितने मामलों में अनावश्यक विलंब हुआ। इधर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कमल सिन्धु ने कहा कि होल्डिंग टैक्स जमा करने के मामले में अगर किसी भी प्रकार की शिकायत मिलेगी तो जांच कर दोषी कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।