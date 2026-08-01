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Khagaria News: सीओ के जनता दरबार में 11 मामलों का किया गया निष्पादन

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: सीओ के जनता दरबार में 11 मामलों का किया गया निष्पादन सीओ के जनता दरबार में 11 मामलों का किया गया निष्पादन

Khagaria News: सीओ के जनता दरबार में 11 मामलों का किया गया निष्पादन

Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान टीम जिले के चौथम व बेलदौर अंचल में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में 11 मामलों का निष्पादन किया गया। चौथम अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी रविराज एवं थानाध्यक्ष अजीत कुमार की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद से संबंधित छह पुराने एवं एक नए मामले सहित कुल सात मामलों की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की उपस्थिति में छह मामलों का आपसी सुनवाई के बाद निष्पादन कर दिया गया, जबकि एक मामले में आगे की सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई।जनता दरबार के दौरान अंचलाधिकारी रविराज एवं थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने दोनों पक्षों को दिए गए निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया।

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थानाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा निर्णय की अवहेलना की गई या शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अंचल कर्मी खुशबू कुमारी सहित दोनों पक्षों के फरियादी, प्रतिवादी एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।

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