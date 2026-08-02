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Khagaria News: बेलदौर : जनता दरबार में पांच मामले किए गए निष्पादित

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बेलदौर में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में पुराने पांच मामलों को निष्पादित किया गया। वहीं, नए तीन मामलों को पंजीकृत कर नोटिस जारी किए गए। सुनवाई प्रभारी सत्यनारायण झा ने की, जिसमें अंचल लिपिक और थानाध्यक्ष ने सहयोग दिया।

Khagaria News: बेलदौर : जनता दरबार में पांच मामले किए गए निष्पादित

Khagaria News: बेलदौर। एक संवाददाता प्रखंड परिसर स्थित आईटी भवन के सभागार में शनिवार को आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में सुनवाई के बाद पुराने पांच मामले को निष्पादित कर दिया गया। जबकि नए आए तीन मामले को पंजीकृत कर दूसरे पक्ष के लोगों को नोटिस जारी कर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए विचाराधीन रखा गया है। जनता दरबार में मामले की सुनवाई प्रभारी सीओ सह आरओ सत्यनारायण झा ने किया, जबकि इसमे अंचल लिपिक पंकज कुमार, थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने आवश्यक सहयोग किया।

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