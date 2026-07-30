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Khagaria News: एमडीएम में पिल्लू मिलने के बाद सरैया मिडिल स्कूल में दूसरे दिन भी हंगामा, जांच को पहुंचे अधिकारी

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: एमडीएम में पिल्लू मिलने के बाद सरैया मिडिल स्कूल में दूसरे दिन भी हंगामा, जांच को पहुंचे अधिकारीएमडीएम में पिल्लू मिलने के बाद सरैया मिडिल स्कूल में द

Khagaria News: एमडीएम में पिल्लू मिलने के बाद सरैया मिडिल स्कूल में दूसरे दिन भी हंगामा, जांच को पहुंचे अधिकारी

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय, सरैया में गुरुवार को एक बार फिर एमडीएम के चावल में पिल्लू मिलने के बाद छात्र और अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल के मुख्य गेट में तालाबंदी कर दी। सूचना के बाद चौथम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिर प्रखंड प्रमुख शोभा देवी, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि चंदन सिंह, बीपीआरओ प्रमथ मयंक व प्रभारी बीईओ मनोज कुमार श्रीवास्तव भी पहुंचे। प्रमुख और अधिकारियों ने स्कूल में चावल की जांच की। इधर ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार की हंगामे के बाद तीन शिक्षकों को स्कूल से हटा दिया गया है। लेकिन हेडमास्टर संजय कुमार सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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ग्रामीणों का कहना था कि हेडमास्टर की लापरवाही से रोजाना भोजन में पिल्लु मिल रहा है। रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन हेडमास्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को भी एमडीएम में पिल्लु मिलने के बाद जब बच्चों ने हंगामा किया था तो एक शिक्षक ने कुछ छात्रों की पिटाई कर दी थी। जिसके बाद अभिभावकों द्वारा भी शिक्षक की पिटाई की गई। जिसके बाद स्कूल में खूब हंगामा हुआ था। फिर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शिक्षकों को अलग-अलग नदी पार स्कूलों में प्रतिनियोजन कर दिया गया, लेकिन हेडमास्टर पर कार्रवाई नहीं किए जाने से अभिभावक नाराज बताए जा रहे हैं। इधर प्रखंड प्रमुख ने कहा कि स्कूलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाह शिक्षक सुधर जाएं। नहीं तो ऐसे शिक्षकों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। इधर बीईओ मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि हेडमास्टर से तीन स्पष्टीकरण पूछा गया है। उस पर कार्रवाई तय है।

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