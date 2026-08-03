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Khagaria News: तत्कालीन कार्यपालक की हत्या से गोगरी नगर परिषद के कर्मी ने किया हड़ताल

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: तत्कालीन कार्यपालक की हत्या से गोगरी नगर परिषद के कर्मी ने किया हड़ताल

Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता गोगरी नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की औरंगाबाद जिले में निर्मम हत्या किए जाने से संघ के आह्वान पर गोगरी नगर परिषद के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी सोनी कुमारी, स्वच्छता पदाधिकारी सुमन कुमार अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले गए। उनके समर्थन में नगर परिषद अन्य कर्मियों ने भी हड़ताल कर पब्लिक के कार्यो को बाधित रखने का फैसला लिए। सोमवार को कार्यालय के कर्मचारी संघ ने गेट का ताला बंद कर गेट के बाहर एकजुट होकर उपस्थित दिखे। वही कार्यपालक की हत्या की घटना को लेकर नगर परिषद के पार्षदों ने घटना की निंदा करते हुए सरकार से दोषी लोगो के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग किया है।

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