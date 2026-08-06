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Khagaria News: कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी नप में लटका रहा ताला

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी नप में लटका रहा ताला कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी नप में लटका रहा ताला

Khagaria News: कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के विरोध में तीसरे दिन भी नप में लटका रहा ताला

Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता गोगरी जमालपुर नगर परिषद के निवर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में गोगरी नगर परिषद के कर्मियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को तीसरे दिन भी कर्मचारियों ने हड़ताल कर कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। नगर परिषद कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी कर्मी सुबह से ही मुख्य गेट पर काला बिल्ला लगाकर धरने पर बैठ गए। नगर कर्मियों के हड़ताल के कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स, और अन्य सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।संघ

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के मनोरंजन द्विवेदी, जितेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती और परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तब तक यह हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी।कर्मियों का कहना है कि एक जिम्मेदार पदाधिकारी की इस तरह हत्या से पूरे विभाग में भय का माहौल है। सुरक्षा की गारंटी के बिना काम पर लौटना संभव नहीं है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मृतक परिवारों को न्याय नही मिलेगा तब तक संघ के आह्वान पर कलम बंद रहेगा। इस मौके पर स्वच्छता पदाधिकारी सुमन कुमार, सुनील कुमार, चंद्रशेखर उपाध्याय,बिट्टू कुमार, शौकत अली के अलावा कई कर्मी उपस्थित थे।

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