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Khagaria News: एमडीएम योजना में लापरवाही को लेकर मध्य विद्यालय सरैया के हेडमास्टर पर हुई कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: एमडीएम योजना में लापरवाही को लेकर मध्य विद्यालय सरैया के हेडमास्टर पर हुई कार्रवाई एमडीएम योजना में लापरवाही को लेकर मध्य विद्यालय सरैया के हेडमास्टर

Khagaria News: एमडीएम योजना में लापरवाही को लेकर मध्य विद्यालय सरैया के हेडमास्टर पर हुई कार्रवाई

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि मध्यान भोजन में लगातार पिल्लु मिलने की घटना के बाद डीईओ द्वारा कार्रवाई की गई है। जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय सरैया के हेडमास्टर संजय कुमार को पद से हटा दिया गया है। वहीं स्कूल में पदस्थापित शिक्षिका मीरा कुमारी को तत्काल प्रभार दिया गया है। इससे पहले तीन शिक्षकों को भी पहले ही दूसरे स्कूलों में प्रतिनियोजन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि मध्य विद्यालय सरैया में लगातार एमडीएम में पिल्लु मिलने की बात सामने आ रही थी। जिसके बाद छात्र एवं छात्राओं द्वारा लगातार स्कूल में हंगामा भी किया गया। जिसके बाद मामले में डीईओ ने कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर संजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है।

मामले में डीईओ ने हेडमास्टर से स्पष्टीकरण भी पूछा है। आरोप है कि आदेश के बावजूद हेडमास्टर द्वारा पिल्लू वाला खाना लगातार परोसा गया। जांच में चावल के बोरा में अत्यधिक पिल्लु मिला। जिसके बाद डीईओ ने कार्रवाई की है। इधर विभाग द्वारा लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई किए जाने के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।

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