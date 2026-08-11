Khagaria News: शिविर में 137 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच, दी सलाह
Khagaria News: शिविर में 137 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच, दी सलाह शिविर में 137 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच, दी सलाह
Khagaria News: गोगरी। एक संवाददाता अनुमंडलीय अस्पताल गोगरी में मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच शिविर आयोजित की गई। सोमवार को आयोजित शिविर में अनुमंडलीय अस्पताल में 137 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। शिविर में चिकित्सक ने गर्भवती महिलाओं को कहा कि शरीर मे हीमोग्लोबिन की कमी नही होनी चाहिए। गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य रहनी चाहिए। अगर शरीर मे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो तो बढ़ाने के लिए फल, चुकुन्दर आदि का खाने में उपयोग करना चाहिए। हीमोग्लोबिन का हर महीने जांच अवश्य करना चाहिए। शिविर में गर्ववती महिला जांच कराने के लिए काफी उत्साहित थी। शिविर में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गई और उन्हें आवश्यक सुझाव व सलाह दी गई।
अनुमंडलीय अस्पताल गोगरी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चंद्रप्रकाश की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं का चेकअप किया गया। एएनसी के दौरान सभी गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप एवं हीमोग्लोबिन समेत ब्लड सुगर, एचआईवी, अल्ट्रासाउंड, सीबीसी, एचबीएसएजी आदि की जांच की गई। इसके अलावा उनकी वजन और लंबाई भी मापी गई। महिला चिकित्सक ने बताया कि इस दौरान महिलाओं की गर्भावस्था की स्थिति का आकलन किया जाता है और उनमें अगर किसी प्रकार की कमी दिखती है तो उसको ठीक करने का सुझाव दिया जाता है, ताकि, प्रसव के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर किसी में ब्लड की कमी है तो उसे दूर करने के लिए दवा दी जाती है, और हीमोग्लोबिन तैयार करने वाले फल आदि खाने की सलाह दी जाती है।
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