Khagaria News: बॉक्स: बेलदौर में माली चौक से बिशनपुर तक सड़क बदहाल

Khagaria News: बॉक्स: बेलदौर में माली चौक से बिशनपुर तक सड़क बदहाल
Khagaria News: बेलदौर प्रखंड में एनएच-107 से बनी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मरम्मत कार्य केवल खानापूर्ति के लिए किया गया है। गड्ढों और खराब स्थिति के कारण राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क की गुणवत्ता की जांच और सुधार की मांग की है।
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता बेलदौर प्रखंड के एनएच-107 स्थित माली चौक से बिशनपुर तक मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत बनी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि संवेदक द्वारा मरम्मत कार्य के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई, जिससे सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे होने से राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण इस मार्ग पर चोरी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। बिशनपुर के समीप नीरज और धीरज नामक मोटरसाइकिल वॉशिंग एवं रिपेयरिंग दुकानों के संचालकों पर आरोप है कि वे सड़क पर ही वाहनों की धुलाई और मरम्मत करते हैं। इससे पानी लगातार सड़क पर बहता रहता है, जिससे सड़क और अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं सड़क पर वाहनों की कतार लगने से आवागमन भी प्रभावित होता है。
स्थानीय लोगों की शिकायतें
स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग से प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन भी गुजरते हैं, बावजूद इसके गैरेज संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कुछ दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे मोटी लकड़ियां रख देने से सड़क संकरी हो गई है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। बिशनपुर से कैंजरी एवं केहर मंडल टोला को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत भी विवादों में है। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 500 मीटर की दूरी में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर सड़क को अत्यधिक ऊंचा कर दिया गया है, जिससे वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कुछ मिनट का सफर तय करने में अब घंटों लग जाते हैं। कैंजरी गांव के समीप सड़क की ऊंचाई पर्याप्त नहीं होने के कारण बरसात में दो से तीन फीट तक पानी जमा हो जाता है, जिससे सड़क लगभग अनुपयोगी हो जाती है। सड़क के दोनों किनारों पर मिट्टी नहीं भरने के कारण कई मोटरसाइकिल चालक फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा अविलंब सड़क की समुचित मरम्मत कराने की मांग की है。
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