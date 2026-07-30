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Khagaria News: छापेमारी में 140 लीटर शराब बरामद, करोबारी फरार

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: छापेमारी में 140 लीटर शराब बरामद, करोबारी फरार छापेमारी में 140 लीटर शराब बरामद, करोबारी फरार छापेमारी में 140 लीटर शराब बरामद, करोबारी फरार

Khagaria News: छापेमारी में 140 लीटर शराब बरामद, करोबारी फरार

Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव स्थित एक बगीचा से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस आने की भनक लगते ही कारोबारी भाग निकला, लेकिन कारोबारी की पहचान कर लीं गईं है। बरामद शराब करीब 140 लीटर बतायी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस क़ो गुप्त सूचना मिली की परबत्ता के मुरादपुर गांव में शराब की एक बहुत बड़ी खेप लायी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपना जाल बिछाया और मुरादपुर गांव में छापेमारी कर दी। मौक़े पर मुरादपुर गांव के यादव टोला स्थित एक बगीचा में झाड़ी में छपाकर रखी शराब क़ो बरामद कर लिया।

शराब के बरामद होने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। बरामद शराब क़ो थाना परिसर लाया गया। इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि बरामद शराब के कारोबारी की पहचान कर लीं गई है। शिनाख्त कर जल्द गिऱफ्तार किया जाएगा।

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