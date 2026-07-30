Khagaria News: मारपीट मामले में दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज
Khagaria News: बेलदौर में मंगलवार रात रास्ता विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने थानाध्यक्ष से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज की। एएसआई पंकज कुमार ने मामले की स्थलीय जांच की और फिर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की।
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता पुलिस ने मारपीट के मामले में दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत के वार्ड नंबर दो फरेबाबासा में मंगलवार की रात 10 बजे के करीब रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में दोनों पक्षों ने बुधवार को थानाध्यक्ष को आवेदन देकर एक दूसरे पक्ष के लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर घायल कर देने की शिकायत की थी। आवेदन के आलोक में पुलिस ने मामले की जांच एएसआई पंकज कुमार को सौंपी। जिन्होंने मामले की स्थलीय निरीक्षण कर दोनों पक्षों पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा थानाध्यक्ष से की थी।
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