Khagaria News: पिकअप पर लदी चोरी की भैंस के चालक धराया

Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि मड़ैया थाना क्षेत्र के बैसा गांव स्थित बासा से चोरी कि गयीं भैस देवरी पंचायत के डुमरकोठी से पुलिस ने बरामद कर लिया। बरामदगी में दो भंैस एक पारी व पिकअप शामिल हैं। मौक़े पर पुलिस ने चालक क़ो दबोचने में सफल रहा। बताया जाता है कि गत शुक्रवार की रात करीब साढ़े नौ बजे पशुपालक बैसा गांव निवासी आजम बैठा अपनी भैंस क़ो खिला पिलाकर बासा पर से घर चला आया तथा आंख लग गई। सुबह नींद खुली और वह अपने बासा पर पहुंचा तो भैंस क़ो नहीं देख उसके होश उड़ गए। सूचना मिलते ही मड़ैया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डुमरकोठी में छपेमारी कर भैंस लदी एक पिकअप जब्त कर लिया।