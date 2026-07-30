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Khagaria News: जंगली मंडल टोला में चार मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, चार गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: जंगली मंडल टोला में चार मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, चार गिरफ्तार जंगली मंडल टोला में चार मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, चार गिरफ्तार

Khagaria News: जंगली मंडल टोला में चार मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, चार गिरफ्तार

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता जिले के मुफस्सिल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए चार अलग-अलग जगहों पर संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। कार्रवाई में भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित सामानों को बरामद किया गया है। एसपी भानू प्रताप सिंह ने बुधवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगली मंडल टोला करारी वार्डसंख्या 13 स्थित रामपति मंडल के पुत्र गौतम मंडल उर्फ सन्टू मंडल, रविश कुमार क ी पत्नी बिजली कुमारी, पंकज कुमार क ी पत्नी रुक्मीणि देवी व छेदी यादव के पुत्र के घर राहुल कुमार के घर संचालित मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित सामानों को बरामद किया गया। वहीं कार्रवाई में चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है。

किन किन सामानों की हुई बरामदगी

बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में इन चारों जगहों से देशी कट्टा का 20 बेस, 21 बैरल, तीन बेस मशीन, चार हैंड ड्रील मशीन, तीन रेलपटरी का टुकड़ा, दो हसुआ, पांच रेती, सात हथौड़ी, दो पिल्स, छह हेक्सा ब्लेड, 20 अर्द्धनिर्मित इजेक्टर, दो ट्रिगर, दो डाईमशीन, एक देशी कट्टा का अर्द्धनिर्मित बेस, एक बसूला, दो ग्राइंडर मशीन, 13 ग्राइंडर मशीन ब्लेड, एक खोखा, तीन सहसी, एक खंती समेत अन्य हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। कार्रवाई में मुफ्फसिल थानाध्यक्ष अरमजीत प्रताप सिंह, टे्रनी दरोगा सोनाली कुमारी, डीआईयू की टीम व एसटीएफ के जवान शामिल थे।

बोले एसपी

अवैध हथियार के कारोबार पर पुलिस की पैनी नजर है। नियमित अंतराल पर कार्रवाई की जा रही है और बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यह अभियान अनवरत जारी रहेगा।

भानु प्रताप सिंह, एसपी, खगड़िया।

सामान्य प्रश्न

कितने बदमाशों को गिरफ्तार किया गया?
चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।
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