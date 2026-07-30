Khagaria News: जंगली मंडल टोला में चार मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन, चार गिरफ्तार

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता जिले के मुफस्सिल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए चार अलग-अलग जगहों पर संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। कार्रवाई में भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित सामानों को बरामद किया गया है। एसपी भानू प्रताप सिंह ने बुधवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जंगली मंडल टोला करारी वार्डसंख्या 13 स्थित रामपति मंडल के पुत्र गौतम मंडल उर्फ सन्टू मंडल, रविश कुमार क ी पत्नी बिजली कुमारी, पंकज कुमार क ी पत्नी रुक्मीणि देवी व छेदी यादव के पुत्र के घर राहुल कुमार के घर संचालित मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित सामानों को बरामद किया गया। वहीं कार्रवाई में चारों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है。