Khagaria News: छापेमारी में दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार,भेजा न्यायिक हिरासत में
Khagaria News: छापेमारी में दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार,भेजा न्यायिक हिरासत मेंछापेमारी में दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार,भेजा न्यायिक हिरासत मेंछापेमारी में दो नामजद अभ
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता पुलिस ने मारपीट के नामजद दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों का पहचान नगर पंचायत निवासी स्वर्गीय सैनी मिस्त्री के पुत्र महेश्वर मिस्त्री एवं ललित कुमार के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।