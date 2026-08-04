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Khagaria News: छापेमारी में दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार,भेजा न्यायिक हिरासत में

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: छापेमारी में दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार,भेजा न्यायिक हिरासत में

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता पुलिस ने मारपीट के नामजद दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों का पहचान नगर पंचायत निवासी स्वर्गीय सैनी मिस्त्री के पुत्र महेश्वर मिस्त्री एवं ललित कुमार के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों पर मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

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