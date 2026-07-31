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Khagaria News: छापेमारी में अलग अलग मामल में 13 गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: बेलदौर में पुलिस ने शुक्रवार को विभिन्न मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनमें मारपीट और तस्करी के आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने देसी शराब और स्मैक के मामले में कार्रवाई की। संबंधित आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही जारी है।

Khagaria News: छापेमारी में अलग अलग मामल में 13 गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता पुलिस ने अलग-अलग मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नगर पंचायत के फरेवा बासा में मारपीट के मामले में दर्ज बेलदौर थाना कांड संख्या 258/2026 के नामजद अभियुक्त रविन्द्र मंडल के पुत्र टुनटुन कुमार उर्फ टुन्नी मंडल एवं जूलो मंडल, बेलदौर थाना कांड संख्या 259 /26 के नामजद अभियुक्त सोनेलाल राम के पुत्र संतोष कुमार, भोला राम के पुत्र विकास कुमार एवं सिकंदर राम के पुत्र मिथुन कुमार, ढ़ाई लीटर देसी शराब बरामदगी के साथ गिरफ्तार बेलदौर थाना कांड संख्या 260/2026 के नामजद अभियुक्त पनशलवा गांव निवासी गजाधर सिंह के पुत्र गिरीश कुमार एवं स्वर्गीय अभयराम सिंह के पुत्र अजीत कुमार, बेला नौबाद पंचायत के मुरासी गांव से गिरफ्तार छह स्मैकर क्रमश: महंथी राम के पुत्र जयराम कुमार, मिथुन कुमार, उसराहा गांव निवासी स्वर्गीय कपिलदेव महतो के पुत्र संतलाल कुमार, मुरासी गांव निवासी त्रिवेणी राम के पुत्र गोपाल कुमार, गंगाधर राम के पुत्र अमन कुमार एवं दिलीप सिंह के पुत्र अंकित कुमार को गिरफ्तार किया था।

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इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार स्मैकरों पर बीएनएस की धारा 128/170 के तहत् मामला दर्ज किया गया है।

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