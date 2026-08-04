Khagaria News: फुलवड़िया डीह महादेव मंदिर की जमीन अतिक्रमण का एसडीओ ने किया निरीक्षण

Khagaria News: फुलवड़िया डीह महादेव मंदिर की जमीन अतिक्रमण का एसडीओ ने किया निरीक्षण
Khagaria News: फुलवड़िया डीह महादेव मंदिर की जमीन अतिक्रमण का एसडीओ ने किया निरीक्षणफुलवड़िया डीह महादेव मंदिर की जमीन अतिक्रमण का एसडीओ ने किया निरीक्षणफुलवड़िया डीह म
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता फुलवड़िया डीह महादेव मंदिर परिसर में निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों से श्रद्धालुओं ने मंदिर के जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने का अनुरोध किया। श्रद्धालुओं के अनुरोध पर अधिकारियों ने अवैध कब्जा धारकों से जमीन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक लोगों ने अधिकारियों को पत्र लिखकर मंदिर के जमीन को गिट्टी बालू एवं अन्य निजी हित के समान को रख कर अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी। शिकायत के आलोक में सोमवार की अपरान्ह में गोगरी एसडीओ संजय कुमार, एसडीपीओ चंदन ठाकुर, प्रभारी सीओ सह आरओ सत्यनारायण झा ने संयुक्त रूप से मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।
निरीक्षणोपरान्त दोनों पक्षों से जमीन के स्वामित्व को लेकर अपने अपने दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया।
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