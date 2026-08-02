Khagaria News: 35 हजार जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाने वाले लाभार्थियों का बंद है पेंशन

Khagaria News: पेज तीन की लीड:::::::35 हजार जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाने वाले लाभार्थियों का बंद है पेंशन35 हजार जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाने वाले लाभार्थियों का बंद ह

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता साठ वर्ष की उम्र सीमा पार करने वाले हर व्यक्ति को सरकार पेंशन योजना का लाभ दे रही है। इसके साथ ही विधवा, दिव्यांगों को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन लाभार्थी अपने लापरवाही के कारण पेंशन योजना के लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं। जिले में एक लाख 90 हजार171 पेंशन लाभार्थी हैं। इसके विरुद्ध अब तक मात्र एक लाख 54 हजार 422 पेंशन लाभार्थियों ने ही जीवन प्रमाणीकरण कराया है। जबकि 35 हजार 711 पेंशन लाभ beneficiary अभी भी अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। जिसके कारण अप्रैल माह से इन लाभार्थियों का पेंशन की राशि विभाग द्वारा तत्काल बंद कर दिया गया है। जीवन प्रमाणीकरण कराने वाले लाभार्थी को ही पेंशन दिया जाना है। क्योंकि पेंशन लाभार्थी जिंदा हैं अथवा उनका निधन हो गया है। इसका पता जीवन प्रमाणीकरण कराने के बाद ही पता चल पाता है। हालांकि गत 24 जुलाई से जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए पंचायतों में शिविर का भी आयोजन कि या जा रहा है। एक अगस्त तक विभिन्न प्रखंडों में मात्र 1150 लाभार्थियों ने ही अपना जीवन प्रमाणीकरण कराया है।

पेंशन लाभार्थी को जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए जागरूकता जरूरी सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा विभिन्न पेंशन योजना के तहत प्रति माह 11 सौ रुपए की दर से पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन भी पेंशन लाभार्थियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है। उन लाभार्थियों को पिछले चार माह से पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इधर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी ने बताया कि जीवन प्रमाणीकरण कराने वाले लाभार्थियों को पूर्व के भी माह क ा पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसलिए शत प्रतिशत लाभार्थियों को जीवन प्रमाणीकरण कराना जरूरी है।

प्रति माह के निर्धारित तारीख को भेजा जाता है खाते में राशि सरकार व सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रति माह निर्धारित तारीख को लाभार्थियों के खाते में पेंशन योजना का 11 सौ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाती है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी सुनाया जाता है। पेंशन योजना की राशि लाभार्थियों के वरदान साबित हो रहा है।

पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर1150 का हुआ जीवन प्रमाणीकरण जिले के बचे हुए पेंशन लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए पंचायतों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक नेहा कुमारी ने बताया कि शिविर में अब तक 1150 लाभार्थियों का पेंशन योजना के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराया गया है। इसमें से अलौली प्रखंड में 153, बेलदौर में 149, चौथम में 111, गोगरी में 249, खगड़िया प्रखंड में 232, मानसी प्रखंड में 56 व परबत्ता प्रखंड में 200 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के खगड़िया, मानसी, परबत्ता प्रखंड में जीवन प्रमाणीकरण की रफ्तार काफी धीमी है।

सीएससी में नि:शुल्क किया जाता है जीवन प्रमाणीकरण विभाग के निर्देश पर पंचायतों में लगे विशेष शिविर में सीएससी के माध्यम से नि:शुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराया जा रहा है। इधर पंचायतों में लगने वाले शिविर केदौरान अलौली प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में लगे शिविर का सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से अपील किया जिन भी पेंशन लाभार्थियों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाया है। उन लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए जागरूक करें।

जिले के अलौली प्रखंड में अभी भी 5774 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण होना है बांकी जिले के 35 हजार 711 पेंशन लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार जिले के अलौली प्रखंडमें अभी भी 5774 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण होना बांकी है। जबकि बेलदौर में 4044, चौथम में 3306, गोगरी में 7143, खगड़िया प्रखंडमें 8089, मानसी में 1630 एवं परबत्ता प्रखंड में 5725 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण होना बांकी है।

प्रखंड में कितने हैं लाभार्थी: प्रखंड लाभार्थी संख्या जीवन प्रमाणीकरण संख्या

अलौली 35410 27636

बेलदौर 21243 17199

चौथम 18219 14913

गोगरी 37788 37074

खगड़िया 39182 31093

मानसी 10399 8769

परबत्ता 29930 24205

कुल 190171 154460

बोले अधिकारी :

पेंशन लाभार्थियों को अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना जरूरी है। जिससे पेंशन योजना का लाभ मिल सके और निर्धारित तिथि को उनके बैंक खाते में पेंशन योजना की राशि हस्तांतरित हो सके।

नेहा कुमार, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, खगड़िया।

फोटो: 31

कैप्सन: जिले के अलौली में जीवन प्रमाणीकरण को लेकर लगाए गए शिविर की जांच करती सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक नेहा कुमारी।